Памятник маршалу Коневу могут установить на Пражской улице в Петербурге

По всему Купчино установлены памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в частности линии обороны «Ижора». На данный момент вопросом занимаются федеральные власти.

В администрации района напомнили, что на проспекте Славы стоит памятник маршалу Жукову, чуть дальше — памятник 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения, а год назад на улице Турку заложили памятник фронтовым кинооператорам. Не стоит забывать и про памятник Швейку на Балканской площади.