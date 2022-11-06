Памятник Ленину в Мелитополе возвратили на место спустя семь лет | 360°

Общество 06 ноября 2022, 01:56 Памятник Ленину в Мелитополе возвратили на место спустя семь лет Член ГСА Запорожской области Рогов сообщил о возвращении памятника Ленину в Мелитополе РИА "Новости"

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Памятник Владимиру Ленину, который снесли в 2015 году, вернули в Мелитополь. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, памятник установили на прежнее место. Его слова передал ТАСС.

Рогов рассказал, что семь лет назад монумент убрали украинские власти.

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«В свое время его демонтировали украинские националисты, объявив тогда в Украине войну памятникам и советскому прошлому», — сказал политик.

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Сейчас памятник привели в порядок, немного изменили оформление постамента и по инициативе городских властей вернули на место — на пересечение улиц Гетманская и Михаила Грушевского.

На Украине сейчас активно продвигается идея декоммунизации и процесс по уничтожению памяти о героях Великой Отечественной войны и российских деятелях. В сентябре сообщалось, что в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу. А в Харькове убрали монумент советскому полководцу маршалу Георгию Жукову. В городе Стрый в Львовской области — советскому воину-освободителю. В Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку.

Также украинцы активно избавляются от памятников Александру Пушкину.