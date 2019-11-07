Памятник Ленину поставили под Волгоградом. Его нашли и восстановили из руин
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Монумент привезли из ближайшего села Ольховка. Он был в ужасном состоянии: побитый и изрешеченный пулями. Все это время 700-килограммовый памятник стоял в заброшенном пионерлагере. Его привели в порядок и поставили в одном из скверов.
В честь открытия памятника Ленину в Кумылженской прошел торжественный митинг.
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Между тем в некоторых странах Советского Союза жестко борются с памятниками Ленину. Больше всех в этом преуспела Украина. Ее экс-президент Петр Порошенко еще в 2015 году принял закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине».
Согласно документу, памятники коммунистическим деятелям и идеологам должны быть снесены. Также в законе сказано, что названные в честь советских исторических деятелей города и улицы на Украине должны быть переименованы. Демонтаж монументов вождя регулярно происходит в Прибалтике.
Что касается России, то на территории страны ни разу не проходило серьезных кампаний по сносу памятников. Об этом написал портал Lenin.tilda.ws.