Памятник космонавту Леонову установят на его малой родине

Соответствующее решение приняло Министерство культуры Кемеровской области. По информации издания, работы по установке семиметрового монумента должны закончиться еще до годовщины смерти первого в мире человека, который вышел в открытый космос, информирует сайт «Дни.ру».

Леонов скончался 11 октября прошлого года. За свою жизнь он успел стать Дважды Героем Советского Союза и генерал-майором авиации. Помимо прочего, космонавт получил Государственную премию СССР и являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия».