Памятник космонавту Леонову установят на его малой родине
Памятник советскому космонавту Алексею Леонову установят на его малой родине, в селе Листвянка Тисульского района Кузбасса, сообщил сайт VSE42.RU.
Соответствующее решение приняло Министерство культуры Кемеровской области. По информации издания, работы по установке семиметрового монумента должны закончиться еще до годовщины смерти первого в мире человека, который вышел в открытый космос, информирует сайт «Дни.ру».
Леонов скончался 11 октября прошлого года. За свою жизнь он успел стать Дважды Героем Советского Союза и генерал-майором авиации. Помимо прочего, космонавт получил Государственную премию СССР и являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия».