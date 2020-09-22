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    22 сентября 2020, 15:06

    Памятник космонавту Леонову установят на его малой родине

    Полина Петрова

    Памятник советскому космонавту Алексею Леонову установят на его малой родине, в селе Листвянка Тисульского района Кузбасса, сообщил сайт VSE42.RU.
    Памятник космонавту Леонову установят на его малой родине

    Соответствующее решение приняло Министерство культуры Кемеровской области. По информации издания, работы по установке семиметрового монумента должны закончиться еще до годовщины смерти первого в мире человека, который вышел в открытый космос, информирует сайт «Дни.ру».

    Леонов скончался 11 октября прошлого года. За свою жизнь он успел стать Дважды Героем Советского Союза и генерал-майором авиации. Помимо прочего, космонавт получил Государственную премию СССР и являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия».

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