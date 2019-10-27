Памятник Караченцеву открыли на Троекуровском кладбище

Торжественное открытие памятника посетили вдова Николая Караченцева Людмила Поргина и сын Андрей. Там также присутствовали его друзья и знакомые: актриса Наталья Дрожжина, директор театра «Ленком» кинорежиссер Глеб Панфилов, Актриса Инна Чурикова На монументе из черного гранита нанесен рисунок, который воссоздает одну из основных сцен спектакля «Юнона и Авось».

Мастерская, которая изготовила памятник, выполнила всю работу бесплатно — из уважения и любви к творчеству актера.

Николай Караченцев умер 26 октября 2018 года, не дожив до своего дня рождения один день. Ему исполнилось бы 74 года. За свою профессиональную карьеру актер принял участие во многих фильмах и спектаклях. Наибольшую известность он получил благодаря постановке «Юнона и Авось», а также картинам «Собака на сене», «Короли и капуста» «Приключения Электроника» и «Человек с бульвара Капуцинов».