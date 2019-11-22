Памятник Калашникову открыли у Артиллерийского музея в Петербурге. Видео

По данным издания, скульптуру легендарного оружейника создал член Московского союза художников Владимир Курочкин, которого в свое время Российская академия художеств отметила золотой медалью. Он изобразил Калашникова в фронтовой гимнастерке, сидящим на скамье со своим автоматов в руках. Уточняется, что в музее, около которого установлен памятник, хранится крупнейшая в стране коллекция оружия, разработанная Калашниковым. Это как боевые, так и экспериментальные образцы.