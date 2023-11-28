Общество 28 ноября 2023, 16:26 Памятник Юрию Долгорукому поставят на окраине Суздаля

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В Суздале решили установить мемориал в честь Юрия Долгорукова, но еще не определились с точным местом. Об этом сообщил «Царьград».

Пока местные власти сошлись во мнении, что памятник не будут ставить в центре города. Потому что он уже перенасыщен культурными объектами. Поэтому мемориал появится на одной из окраин Суздаля. Рассматривают район автовокзала, высокий берег Каменки на въезде в город и другие варианты.

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