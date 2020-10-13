Памятник гусю появится на набережной в Курганской области
На обновленной набережной в Шадринске (Курганская область) появится скульптура гуся из бронзы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Планируем здесь [на набережной] установку Шадринского гуся в натуральную величину, а также памятник святым Петру и Февронии», — уточнил глава Шадринска Виктор Ермишкин.
По данным информагентства, депутат облдумы Валерий Порубов проспонсирует изготовление статуи. Отмечается, что городские власти намерены благоустроить набережную к концу года.