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    13 октября 2020, 19:01

    Памятник гусю появится на набережной в Курганской области

    Артур Блянихов

    На обновленной набережной в Шадринске (Курганская область) появится скульптура гуся из бронзы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

    «Планируем здесь [на набережной] установку Шадринского гуся в натуральную величину, а также памятник святым Петру и Февронии», — уточнил глава Шадринска Виктор Ермишкин.

    По данным информагентства, депутат облдумы Валерий Порубов проспонсирует изготовление статуи. Отмечается, что городские власти намерены благоустроить набережную к концу года.