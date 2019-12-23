Памятник Герою России Нурбагандову установили в Дагестане

В июне 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов оказал боевикам сопротивление. Они пытались записать на камеру призыв сотрудникам ОВД оставить службу, однако офицер отказался и сказал: «Работайте, братья». После этого его убили выстрелом в голову.

Видеозапись нашли в телефоне одного из боевиков, которых ликвидировали в дагестанском Избербаше в ходе сентябрьской спецоперации.

Посмертно президент РФ Владимир Путин присвоил Нурбагандову звание Героя России.

Год назад памятник ему открыли в центральном парке села Сергокала. Теперь памятник полицейскому установили рядом со средней школой № 2.