Памятник Гагарину распилили и выбросили на Сахалине. Это был важный символ для жителей

Жители Невельского района Сахалина нашли на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местный житель Александр Гайворон рассказал «360», что монумент стоял на въезде в город, после долгого пути было особенно приятно остановиться с ним рядом и сфотографироваться.

«Памятник располагается в Невельске. Узнал из соцсетей оного местного историка Игоря Самарина. Он опубликовал новость о том, что памятник разрушен и прикрепил фотографии. Видно было, что памятник распилили на несколько частей. Он сейчас лежит в плачевном состоянии. Этот памятник стоит сразу на въезде в город. Это некий символ города», — рассказал Александр Гайворон.

Он отметил, что после долгой поездки было приятно выйти и постоять с монументом, сделать красивые фотографии. По словам местного жителя, памятник стоял на развилке дорог и смотрелся очень эстетично. Гайворон считает, что его можно было куда-нибудь переместить, если он мешал. Мужчина подчеркнул, что ему жалко, когда просто так теряются символы прошлого.

В районной администрации сообщили «ФедералПресс», что монумент давно списан.

«Мы уже давно списали этот памятник, потому что он находился в аварийном состоянии, отремонтировать его уже нельзя было. В прошлом году открыли новый сквер имени Гагарина с композицией, посвященной Герою Советского Союза», — рассказал мэр Невельского района Алексей Шабельник.

Тем не менее он заявил, что не знает, почему памятник оказался на побережье, и пообещал разобраться с ситуацией.