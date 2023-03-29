Общество 29 марта 2023, 15:58 Памятник Федору Ушакову на площади Труда в Петербурге установят в 2024 году

Читать 360tv в

В Петербурге назвали новую дату установки памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Конкурс на лучший проект памятника прошел еще в 2019 году. Потом дату его установки несколько раз меняли. Ее приходилось переносить в силу обстоятельств. Теперь планируют торжественное открытие летом 2024 года. Его хотят приурочить к Дню ВМФ.

Реклама

«Пока планируем установку памятника в 2024 году. Открытие приурочим ко Дню Военно-морского флота, праздника, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля», — сказала ответственный секретарь конкурса на лучший эскизный проект памятника Федору Ушакову Наталия Чадина.

Напомним, адмирал Федор Ушаков был русским флотоводцем, командующим Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. Считается, что ни один корабль не был потерян под его командованием в боях, а таже, что ни один из его подчиненных не попал в плен.

Авторы: