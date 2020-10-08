Памятник экс-президенту Вьетнама Хо Ши Мину появится в Петербурге

На мероприятии присутствовали вице‑губернатор Петербурга Николай Бондаренко, посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и председатель ассоциации «Общество российско‑вьетнамской дружбы» Владимир Буянов. Бондаренко отметил, что скульптура будет открыта ко дню рождения Мина, 12 мая.

«Больше сорока лет назад после договора между Ленинградом и городом Хошимином появилось название улицы Хошимина здесь. Это явилось крепким фундаментом отношений между нашими городами», — подчеркнул вице-губернатор.

Он заявил, что Петербург гордится налаженными партнерскими связями в областях взаимодействия. Бондаренко добавил, что в рамках сотрудничества будет увеличено число рейсов во Вьетнам.