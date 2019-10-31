Памятник Даниилу Гранину откроют 15 ноября в Петербурге
Во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится открытие памятника писателю Даниилу Гранину. Это произойдет 15 ноября, передает «Петербургский дневник».
По данным издания, работа над бронзовым монументом весом в 60 тонн практически завершена. В качестве скульптура выступил Евгений Бурков. Литейщик Михаил Аккузин со своей командой из 12 человек отлили памятник за один месяц.
«Сначала памятник стоит в пластилине, а после снятия форм получается идентичная ему восковая модель», — объяснил литейщик. Он предположил, что статую могут забрать уже 10 ноября.