Памятник борцам с COVID-19 появился в Москве

У Музея истории медицины Сеченовского университета в Москве открыли памятник, посвященный сражающимся с COVID-19 врачам. Установили монумент по инициативе главы Минздрава Михаила Мурашко.

На стеле разместили скульптурную композицию из бронзы, уточнила радиостанция «Говорит Москва». Она рассказывает о героизме врачей разных специальностей: медсестры, реаниматолога и создавшего вакцину от коронавируса исследователя.

«Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19», — гласит надпись на лицевой части памятника.

На церемонии открытия монумента выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он в очередной раз подчеркнул, что главный удар пандемии пришелся на столицу.

«Десятки тысяч спасенных жизней, и, пожалуй, это главная память. И конечно, я благодарю всех работников и системы здравоохранения Москвы, и Министерства здравоохранения, которые как один встали на борьбу, всех тех, кто задействован в этой работе», — подчеркнул столичный градоначальник, слова которого привел официальный портал мэра и правительства Москвы.

На ВДНХ открылась выставка, посвященная эпидемиям. На экспозиции большой блок посвятили COVID-19. В качестве экспонатов использовали газетные заголовки.