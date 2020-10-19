Памятник Балбесу Юрия Никулина украли под Петербургом. Он простоял меньше суток

18 октября во Мге Ленинградской области установили скульптуру знаменитой троицы из «Кавказской пленницы» — Труса, Балбеса и Бывалого. Той же ночью одну из трех фигур украли. Речь идет о персонаже, которого сыграл Юрий Никулин.

Об этом сообщила пресс-служба Мгинского городского поселения.

«Необъяснимый безобразный акт вандализма произошел в поселке Мга в ночь с 18 на 19 октября. С территории, прилегающей к кинотеатру „Октябрь“, похитили уличную скульптуру — фигуру легендарного киноперсонажа Балбеса, которого когда-то воплотил на экране народный артист СССР Юрий Никулин», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что знаменитая троица должна была встречать посетителей, которые приходят в кинотеатр, а также «тематически украшать его территорию». Там недоумевают, кому и зачем понадобилось выворачивать из земли тяжелую стеклопластиковую скульптуру, размер которой чуть меньше человеческого роста. Ведь ее не получится сдать на металл, а ставить на своем участке просто глупо — его владелец сразу привлечет внимание правоохранителей и должен будет ответить за содеянное. В пресс-службе предположили, что «акт вопиющего вандализма был совершен чисто из хулиганских побуждений».

Работы по изготовлению и установке скульптур выполняло петербургское ООО «Меромакс». Подрядчик рассказал 47news, что люди, которые украли фигуру Никулина, пытались вытащить из земли и две другие статуи, но не смогли.

«Установили памятник, порадовались, а теперь такие новости. Там видны следы человеческой деятельности. Персонажей Вицина и Моргунова тоже пытались расшатать и вытащить. Теперь будем под заказ новую скульптуру делать, переговоры ведем уже. Недешево, конечно. А Труса и Бывалого пока уберем», — рассказал подрядчик.

При этом в компании отметили, что фигура Балбеса сама по себе очень тяжелая. Однако ее планировали укрепить с помощью утяжеления в виде арматуры и бетона. Однако его еще не смонтировали к моменту похищения, потому что работы по благоустройству не были завершены.