Общество 09 июня 2023, 17:41 Памятник Александру III впервые отреставрируют в Петербурге

Читать 360tv в

Скульптуру императора Александру III впервые за 114 лет отреставрируют в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Памятник работы скульптора Паоло Трубецкого находится в плачевном состоянии, на поверхности бронзы образовался зеленый налет. Также конструкция заметно опустилась — реставраторы боятся, что она может полностью развалиться.

Реклама

Отмечается, что для исследования состояния памятника специалисты применили технологию 3D-сканирования.