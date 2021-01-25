Памятник Александру II намерены установить в Челябинске

«В истории много спорных фигур. Но Александр II был фигурой бесспорной. Он покончил с крепостным правом. Он завершил Русско-турецкую войну и не проиграл ни одной военной кампании», — напомнил протоиерей и историк Игорь Шестаков.

Он добавил, что при Александре II Россия сделала резкий скачок и вошла в число прогрессивных держав. Отмечается, что монумент императору предлагается установить на Алом поле возле храма Александра Невского.