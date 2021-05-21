Памятник академику Сахарову откроют в Москве

Церемония открытия памятника лауреату Нобелевской премии мира, профессору МИФИ, академику Андрею Сахарову в честь его столетнего юбилея пройдет 25 мая. Мероприятие состоится в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ. (НИЯУ МИФИ).

В торжественной церемонии примут участие ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики ГК «Росатом» Радий Илькаев, директор Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН Сергей Гарнов и другие ученые. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

После открытия памятника начнется Мемориальный онлайн-семинар «Андрей Сахаров и российско-американское научное сотрудничество». В нем примут участие специалисты из России и Соединенных Штатов.

Академик Андрей Сахаров работал в МИФИ в 1949–1950 годах. Он являлся одним из создателей водородной бомбы в СССР. Ученый занимался исследованиями в области магнитной гидродинамики, физики плазмы, физики элементарных частиц, астрофизики, управляемого термоядерного синтеза, гравитации, космологии. Сахаров в 1975 году получил Нобелевскую премию мира.