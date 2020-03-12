Памятная доска Жоресу Алферову появится на Петровской набережной в Санкт-Петербурге

Максимов подчеркнул, что уже выполнили практически все мероприятия, которые позволят увековечить память советского и российского ученого. Например, за научные результаты в области науки учредили премию имени Алферова в размере 300 тысяч рублей. С 1 сентября студенты вузов ежемесячно начнут получать две тысячи рублей именной стипендии. А сад между проспектом Науки и улицей Верности тоже получил имя Алферова.

Цветы на могилу физика в поселке Комарово возложат 15 марта в 12:00, а спустя два часа на Петровской набережной откроют мемориальную доску. Плита выполнена из мрамора, а барельеф — из бронзы.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин открыл памятник Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН. Его создал Зураб Церетели.