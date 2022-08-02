Памятку о безопасности школ выпустят к сентябрю

Минпросвещения разрабатывает свод требований к охране образовательных учреждений. Памятку о безопасности школ планируют выпустить уже к сентябрю, написала «Парламентская газета».

Месяц назад в Совфеде предложили создать единый документ с требованиями разных структур к обеспечению безопасности в школах. Этой работой занялась рабочая группа, в которую вошли сотрудники Минпросвещения, МВД, МЧС, Росгвардии и сенаторы. Разработку планируют завершить к сентябрю.

Собрать все правила решили, чтобы исключить противоречия в разных актах и сделать охрану дошкольных и образовательных учреждений более эффективной. На основе инструкции сделают памятку о безопасности.

С 5 сентября во всех школах страны введут классные часы, посвященные ценностям российского общества. Речь идет о закрепленных в стратегии национальной безопасности положениях, пояснил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Классные часы назовут «Разговоры о важном» и будут проводить в разных форматах, в зависимости от возраста детей.