Как обустроить жизнь в самоизоляции и защититься от вирусов. Памятка от МЧС
В министерстве рассказали, что во время самоизоляции можно по-разному коротать время. Например, смотреть спектакли и фильмы онлайн, учиться чему-то новому, заниматься физкультурой и играть с детьми и помогать им в дистанционном обучении. Страницы памятки опубликовал Telegram-канал издания «Подъем».
Чтобы свести к минимуму негативные эмоции, в целом уменьшить возникающую из-за ситуации с коронавирусом тревожность, в МЧС призывают следовать нехитрым рекомендациям: меньше обращать внимание на то, что пишут в соцсетях, правильно питаться, не забывать про физические нагрузки и отдых, почаще общаться с близкими — звонить или использовать видеосвязь.
Покидать дом в условиях самоизоляции, напомнили спасатели, можно только в случае крайней необходимости. Допускаются походы в магазин или аптеку, выгул собаки, визит к врачу, поездка на работу или прогулка до ближайшего мусорного бака.
В ведомстве напомнили, что такое социальное дистанцирование, соблюдение каких правил поможет сократить риск заражения и какая ответственность предусмотрена за нарушение режима самоизоляции.
Отдельный раздел в МЧС посвятили изготовлению антисептика в домашних условиях. В идеальном варианте, каким его видят в ВОЗ, нужно смешать спиртовой раствор, перекись водорода, глицерин и дистиллированную воду.
Жидкость стоит поместить в емкость с завинчивающейся крышкой, взболтать и разлить по более мелким флаконам. Чтобы внутри емкости заразы тоже не было, антисептик надо настаивать три дня.
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к гражданам продлил нерабочий режим в стране до 30 апреля. Глава государства попросил жителей страны оставаться дома. Коронавирусом в России на сегодняшний день уже заразились почти 7500 человек.