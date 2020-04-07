Как обустроить жизнь в самоизоляции и защититься от вирусов. Памятка от МЧС

Из-за коронавируса многие российские регионы заявили о самоизоляции. Чтобы людям было проще сидеть дома, в МЧС составили специальную памятку. В ней описано, как обустроить свою жизнь в нынешних условиях.

В министерстве рассказали, что во время самоизоляции можно по-разному коротать время. Например, смотреть спектакли и фильмы онлайн, учиться чему-то новому, заниматься физкультурой и играть с детьми и помогать им в дистанционном обучении. Страницы памятки опубликовал Telegram-канал издания «Подъем».

Источник фото: ГУ МЧС

Чтобы свести к минимуму негативные эмоции, в целом уменьшить возникающую из-за ситуации с коронавирусом тревожность, в МЧС призывают следовать нехитрым рекомендациям: меньше обращать внимание на то, что пишут в соцсетях, правильно питаться, не забывать про физические нагрузки и отдых, почаще общаться с близкими — звонить или использовать видеосвязь.

Источник фото: ГУ МЧС

Покидать дом в условиях самоизоляции, напомнили спасатели, можно только в случае крайней необходимости. Допускаются походы в магазин или аптеку, выгул собаки, визит к врачу, поездка на работу или прогулка до ближайшего мусорного бака.

Источник фото: ГУ МЧС

В ведомстве напомнили, что такое социальное дистанцирование, соблюдение каких правил поможет сократить риск заражения и какая ответственность предусмотрена за нарушение режима самоизоляции.

Отдельный раздел в МЧС посвятили изготовлению антисептика в домашних условиях. В идеальном варианте, каким его видят в ВОЗ, нужно смешать спиртовой раствор, перекись водорода, глицерин и дистиллированную воду.

Источник фото: ГУ МЧС

Жидкость стоит поместить в емкость с завинчивающейся крышкой, взболтать и разлить по более мелким флаконам. Чтобы внутри емкости заразы тоже не было, антисептик надо настаивать три дня.

Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к гражданам продлил нерабочий режим в стране до 30 апреля. Глава государства попросил жителей страны оставаться дома. Коронавирусом в России на сегодняшний день уже заразились почти 7500 человек.