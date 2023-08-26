Эксклюзив 26 августа 2023, 17:35 Памяти Сергея Филатова. От Ельцина к большой литературе Писатель Беседин: Филатов запомнится как политик и литературный деятель РИА «Новости»

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Ушедший из жизни Сергей Филатов запомнится современникам не только как экс-глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина, но и как выдающийся литературный деятель, создавший уникальный форум для молодых писателей. О том, какой след Филатов оставил в политике и большой литературе, специально для «360» порассуждал писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

Вдумчивые убеждения

Ушел из жизни Сергей Александрович Филатов. Мир знал его в основном по работе в администрации Бориса Ельцина — Сергей Александрович возглавлял ее. Причем в то время, которое принято ругать отчаянно и напористо. Да и было за что ругать — было даже за что хулить и проклинать. Ведь слишком много наших людей тогда потеряли все. Да, России и россиянам дали свободу, однако главной из них стала свобода умирать.

Я говорил с Сергеем Александровичем о тех годах, растрепанных, болезненных, нервных. Он верил в то, что делал. Искренне, по-настоящему. И признавал ошибки. Вот только не все из того, что другие считали ошибками, он маркировал так же. Это был человек очень внятных, твердых и, главное, вдумчивых политических убеждений.

Однако многие запомнят его не как главу администрации президента Ельцина, а как большого литературного деятеля. Впрочем, правильнее сказать иначе: как большого литературного подвижника. Потому что Сергей Александрович смог сделать уникальное мероприятие, которое со временем вышло далеко за пределы и своего замысла, и своей территории. Речь идет о молодежном литературном форуме в Липках.

Изначально это слово — «Липки» — являлось названием географическим: это пансионат в Подмосковье. Но со временем локация стала меняться — встречались молодые писатели и в Звенигороде, и в Ульяновске, и в Иркутске. Я приезжал на форум, кажется, пять или шесть раз. И где бы он ни проходил, ощущение все равно было такое, словно я в Липках. Потому что явление это стало надтерриториальным. Не просто межрегиональным, межтерриториальным, а смысловым, ментальным.

Фундаментальная идея

Липки, если угодно, поселились внутри каждого писателя, побывавшего там. А через этот форум прошли сотни авторов. Они занимались там на мастер-классах «толстых» литературных журналов, встречались с живыми классиками и, конечно, общались. Очень много общались. Это была настоящая творческая мастерская, где вск происходило по-настоящему. Никогда не забуду эти бессонные ночи: много разгоряченных бесед о литературе, много алкоголя, много споров о бессмертном.

Пожалуй, только такой человек, как Сергей Александрович, и мог создать нечто подобное — живое, искреннее, фундаментальное и масштабное. Я понял это сразу, когда впервые познакомился с ним. К слову, это было не так, как у всех. Липки начались для меня в Киеве. Да, родилась идея сделать форум молодых русскоязычных писателей в украинской столице. Вон она, та самая «мягкая сила». И все случилось. Фонд Филатова и «толстый» литературный журнал «Радуга» провели тот форум, где побывали лучшие, и я вспоминаю это время с ностальгией.

Сергей Александрович был человеком образцовым. Всегда идеальный, подтянутый, рассудительный, бодрый. Человек особой закалки. И, конечно, с теплотой вспоминаю его замечательную супругу Галину. Вот пример настоящей крепкой семьи.

И сейчас я думаю: что делало Сергея Александровича таким? Он был мудрым, да, все понимающим, но, пожалуй, главное в нем — это его внутреннее достоинство. Такое редко когда встретишь. А, может, и не встретишь вообще.

Не стану писать после смерти Сергея Филатова, что ушла эпоха. Не стану, хотя очень хочется. Просто замечу, что таких людей в наше время просто нет. Не тот масштаб. И от того еще печальнее. Поклон вам, Сергей Александрович. Спасибо за все. Знаю, вам никогда не было все равно, что будет после вас. Светлая память.