Память журналиста Игоря Корнелюка почтили в Салехарде

В Салехарде почтили память корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка. В день седьмой годовщины гибели журналиста собравшиеся возложили цветы к монументу. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Память корреспондента почтили минутой молчания, а к монументу возложили цветы. Коллеги Игоря Корнелюка поделились воспоминаниями о нем. Они назвали его добрым, открытым и тактичным человеком. Журналисты заявили, что Корнелюк всегда был неравнодушен к чужим бедам.

Сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли семь лет назад под Луганском, где находились в командировки.

Игоря Корнелюка и Антона Волошина посмертно наградили орденом Мужества. На месте их смерти был возведен памятник.