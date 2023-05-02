Общество 02 мая 2023, 09:19 Память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов предложили увековечить в Москве Депутат Слуцкий предложил создать мемориал в честь жертв поджога в Доме профсоюзов Одессы РИА «Новости»

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал поставить в Москве мемориал в память о погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов активистов. Он заявил об этом в Telegram-канале.

Депутат напомнил, что со дня пожара прошло девять лет. Расправу над активистами протестного движения «Куликово поле» устроили, по его словам, украинские национал-радикалы, но никого не наказали. Леонид Слуцкий сравнил убийство 48 человек в Доме профсоюзов с убийством жителей белорусской деревни Хатынь в 1943 году и призвал создать в память о них мемориал.

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«Предлагаю увековечить память погибших 2 мая 2014 года в Одессе и установить мемориал в Москве», — написал он.

Противники Евромайдана спрятались в Доме профсоюзов от футбольных болельщиков и радикалов, затем здание подожгли. По официальным данным, погибли 42 человека. Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что Одессу освободят и Дом профсоюзов станет площадкой для проведения международного трибунала.