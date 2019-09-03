Память жертв теракта в Беслане почтили в Москве

Акция памяти жертв теракта в Беслане началась перед Аланским подворьем в Москве. Там в небо выпустили 334 белых шара. Именно столько человек погибли в 2004 году при захвате школы.

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Мероприятие началось в 13:00. В акции участвуют бывшие заложники, ветераны спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», руководство и врачи московских медицинских учреждений, где лечились захваченные в план люди, и другие жители города. Также к Аланскому подворью пришли депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации. Об этом сообщило РИА «Новости».

К монументу «В память о жертвах трагедии в Беслане» участники акции возложили цветы. Также туда приносят и детские игрушки. Память погибших почтили минутой молчания. Ранее рядом с этим местом, в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, прошла панихида по жертвам теракта.

В России 3 сентября считается Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата напоминает о трагических событиях в Беслане, которые происходили с 1 по 3 сентября 2004 года. Террористы захватили школу и на протяжении трех дней удерживали там заложников. Тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Еще более 700 оказались ранены.