Память жертв теракта в Беслане почтили в Балашихе

В Балашихе почтили память жертв теракта в Беслане, который произошел 15 лет назад. Несколько сотен горожан собрались у Храма Александра Невского.

Участники акции на каштановой аллее выстроили фразу «Помним Беслан» из бутылок с водой. Позже композицию украсили зажженными свечами.

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«У многих из нас есть дети. И, конечно же, мы переживаем и за их судьбу. Хотим сказать, что неважно, за сколько километров от нас произошла эта трагедия», — отметила Юлия Смирнова, организатор акции, директор центра «Семья».

Террористический акт в Беслане продолжался с 1 по 3 сентября 2004 года. 1128 заложников находились в спортзале школы № 1. В те дни погибли 333 человека.