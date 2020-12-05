Память жертв «Хромой лошади» почтили в Перми в годовщину трагедии

В Перми почтили память людей, которые погибли во время пожара в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла 5 декабря 2009 года — в результате погибли более 150 человек, еще 81 пострадали.

Пермяки ежегодно приходят к памятнику в Сквере уральских добровольцев, чтобы почтить память погибших. На стеле выбили имена 156 человек, которые стали жертвами пожара.

В 2020 году их число выросло — скончалась еще одна пострадавшая. Во время пожара Ирина Пекарская получила различные травмы и повреждения, а также отравилась угарным газом. Из-за этого в головном мозге произошли необратимые изменения. Врачи диагностировали у женщины токсическую и постгипоксическую энцефалопатию — Ирина прожила 11 лет, но не узнавала никого и ничего.

Проститься с погибшими пришла Наталья Щербинина, которая была в клубе в день трагедии. Она рассказала, что пришла туда с компанией из 11 человек отметить свой день рождения: там же были ее муж и дочь. Собеседница рассказала RT, что в пожаре погибли шесть человек из их компании, в том числе ее дочь.

«Мы вышли, и это все видеть было [тяжело]. Когда выносили… они вот лежали, эти люди все, практически мертвые. Мы ходили искали среди них своих родных, близких. Старались как-то помочь, делать искусственное дыхание. То, что мы пережили — ад какой-то», — рассказала она.

5 декабря 2009 года «Хромая лошадь» праздновала свой восьмой день рождения. В честь этого в зал, который был рассчитан на 50 посетителей, пригласили 350 гостей. Во время торжественной части пиротехники зажгли холодный фейерверк, искры от которого попали в декоративный потолок, Когда начался пожар, люди не могли быстро покинуть помещение, потому что выход был узким, а про запасной не знал никто, кроме персонала — в клубе не висели указатели.