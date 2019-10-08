Память Сергия Радонежского почтили в Троице-Сергиевой лавре
Сергий Радонежский почитается православными с древних времен. С ним связаны возникновение духовной русской культуры и образ идеала Святой Руси. В главном храме преподобного Сергия Радонежского — в Троице-Сергиевой лавре — литургию в честь дня упокоения Сергия провел патриарх Кирилл.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед службой в Успенском соборе поздравил верующих Подмосковья и патриарха с днем памяти преподобного Сергия.
Сергия Радонежского называют игуменом земли Русской. Он появился на свет в 1314 году. С самых юных лет решил посвятить себя служению Богу, 7 октября 1337 года стал монахом. В глухой чаще, на лесистом холме Сергий построили келью и церковь. Храм освятили во имя Живоначальной Троицы. Позднее он стал игуменом этого монастыря.
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Именно Сергий Радонежский благословил великого князя Дмитрия Донского перед тем, как его войско выступило в поход против надвигающейся Золотой Орды.
Сергий Радонежский умер в 1392 году. В Русской православной церкви память преподобного почитают 8 октября по новому стилю. Перед тем, как завершить свой земной путь, Радонежский повелел братии стоять на страже православной веры. Он заповедал блюсти единомыслие, быть чистыми душевно и телесно, любить нелицемерно, избегать злых желаний, соблюдать воздержание в питье и пище, быть смиренными.
Сергия Радонежского называют великими молитвенником и печальником за всю русскую землю. Об этом говорили еще при его жизни. Такую славу позволили обрести смирение, терпение, каждодневный труд и любовь к Господу.