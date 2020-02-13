Память разведчика Алексея Ботяна почтили в Госдуме

«Он легендарная личность. Не только как разведчик, а прежде всего как человек. При этом, пережив Великую Отечественную войну, находясь на передовом фланге борьбы с фашизмом и зачастую выполняя задачи в тылу противника, дожить до такого возраста тоже подвиг…», — подчеркнул Швыткин.

По словам зампреда, легендарный разведчик «имел активную гражданскую позицию и проводил прения по патриотическому воспитанию молодежи — в части патриотизма и любви к Родине». Он отметил, как важно воспитывать население России на примере таких людей.

Депутат добавил, что Ботян хранил верность долгу и отчизне до конца жизни.

«Родина отметила его высоким званием Героя Российской Федерации. Надо отметить, что те рейды, которые он совершал в тылу противника, имели достаточно большое значение для проведения различных как контрнаступательных операций, так и операций в целом по уничтожению противника», — пояснил Швыткин.

Ранее Алексей Ботян скончался в 103 года. Он был последним российским солдатом, который стал сражаться в первый день Второй мировой войны.