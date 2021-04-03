Память погибших в теракте в метро почтят в Санкт-Петербурге

3 апреля в Санкт-Петербурге вспоминают погибших в теракте в подземке между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Четыре года назад взрыв унес жизни 15 человек.

«В Троице-Измайловском соборе прошла панихида. А на доске на станции метро „Технологический институт“, куда приехал поврежденный после взрыва поезд, в течение дня пассажиры возлагают цветы», — сообщила «Российская газета».

Террорист-смертник 3 апреля 2017 года взорвал себя в вагоне поезда метро в перегоне. Машинист смог довести поезд до станции, что позволило избежать большего числа жертв. Пассажиры помогали выносить из состава раненых, которых было больше ста человек. В тот день смогли предотвратить теракт на станции «Площадь Восстания».

По делу об этом теракте в конце 2019 года осудили 11 человек. Организатора массового убийства людей Аброра Азимова 10 декабря 2019 года приговорили к пожизненному заключению. Другим фигурантам дали от 19 до 28 лет.