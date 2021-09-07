Память погибших хоккеистов «Локомотива» почтили в Ярославле

Во вторник, 7 сентября, в Ярославле проходят траурные мероприятия в память хоккеистов «Локомотива». Авиакатастрофа, в которой погибла вся команда, произошла 10 лет назад. Об этом сообщил ОТР.

Служба прошла в Успенском соборе города. Посетить ее смогли не только родственники и друзья погибших, но и все желающие. Далее присутствующие пошли на Леонтьевское кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба.

Тот трагический случай поверг в шок всю страну. В Ярославль съехались болельщики команды из многих российских городов. Известно, что на борту упавшего самолета находились 37 хоккеистов «Локомотива» и восемь членов экипажа. Выжить удалось только бортинженеру.