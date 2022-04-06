Память о Жириновском предложили увековечить в топонимике Москвы

Память о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском будет увековечена в Москве. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, написала «Газета.ru».

По его словам, несмотря на разное отношение людей к Жириновскому, политик оставил заметный вклад в жизни каждого российского гражданина.

«Ярчайший политик, человек, яркий, талантливый, внес огромный вклад в нашу политическую жизнь, в жизнь Государственной думы. Да и в целом нет, наверное, человека, который бы в нашей стране не знал Жириновского, поэтому сожалеем, что он ушел из жизни. Конечно, нам всем его будет не хватать. И, несмотря на разное отношение к его выступлениям, заявлениям, тем не менее, он оставил заметный вклад в нашу жизнь. И, как только поступят к нам какие-то предложения, они наверняка поступят, тогда мы сможем понять, каким образом будет увековечена память Жириновского. То, что она будет увековечена, я не сомневаюсь», — сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил о смерти Владимира Жириновского. Политик умер после продолжительной болезни в среду, 6 апреля.