В рамках молодежного форума «Территория действия: вахта памяти» поисковики продолжают проводить раскопки в районе Ржевско-Вяземского выступа, где с января 1942 по март 1943 года шли ожесточенные бои.

Активистами «Волонтерской роты» в течение двух недель были найдены останки 21 красноармейца, детали полевой кухни и множество снарядов, а также уникальный артефакт — бронелист танка Т-34, который участвовал в одном из сражений. Результаты работы поисковых отрядов играют важную роль в осмыслении значения Ржевской битвы и сохранении памяти об ее участниках.

По словам лидера «Волонтерской роты» Антона Демидова, обнаруженный бронелист будет установлен в качестве памятника сражениям на Калининском фронте у Ржевского мемориала Советскому солдату. Кровопролитные сражения, унесшие жизни свыше миллиона людей, долгое время оставались незаслуженно забытыми, однако сегодня современники проводят масштабную работу, чтобы исправить эту несправедливость.

Открытый в прошлом году мемориал Советскому солдату является одним из наиболее значимых проектов последних лет. Возведенный на средства меценатов и народные пожертвования, памятник стал филиалом московского Музея Победы и местом притяжения неравнодушных к истории Великой Отечественной войны людей. Центральная фигура мемориала — бронзовая фигура красноармейца, которая превращается в стаю журавлей, как символ погибших на войне. Народный артист России и певец Михаил Турецкий ранее называл памятник «песней в скульптуре».

Воплощать историю битвы под Ржевом в художественной форме берутся и кинематографисты. Впервые события взялся показать режиссер Игорь Копылов, который в 2019 году представил драму «Ржев». Съемки картины осуществлялись без привлечения федерального бюджета, идея создания фильма принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, он же профинансировал работы. Дед предпринимателя, Евгений Ильич Пригожин, был участником сражений под Ржевом, поэтому реализация патриотического проекта — это дань памяти и родственнику, и всем погибшим в боях героям. Честно рассказать об испытаниях бойцов помог писатель Вячеслав Кондратьев: по его повести «Искупить кровью» и был снят художественный фильм.

По словам историков, операция под Ржевом не входит в список военных побед, но именно благодаря мужеству и героизму участников боев на Ржевско-Вяземском рубеже, ценой огромных потерь, удалось отвлечь внимание противника от Сталинграда. Один день из жизни красноармейцев, защищавших деревню Овсянниково, — это малая часть происходивших событий на тверской земле, позволивших одержать победу.

Сегодня теме Великой Отечественной войны уделяется внимание не только в преддверии Дня Победы, в течение года во всех регионах организуют фестивали, смотры техники, конкурсы, открытые кинопоказы военных картин. Бесплатные кинопоказы — один из популярных форматов работы с молодежью, они позволяют детям и подросткам узнать о событиях давно минувших лет. Хотя и «Ржев», и новые картины о современных героях не ставят целью выделить определенную целевую аудиторию. Сегодня все больше думающих людей предпочитают смотреть фильмы и самостоятельно делать выводы: Можно ли было что-то предпринять, чтобы избежать «кровавой мясорубки»? Кто виноват в сложившейся ситуации и можно ли было поступить по-другому? Обязательно ли действовать по совести и нужно ли бороться? Последний вариант выбирают современные герои, о которых рассказывают уже сегодня, а не по прошествии 70 лет. История социолога Максима Шугалея прогремела на всю страну: в 2019 году его вместе с коллегой Самером Суэйфаном похитили и поместили в тюрьму «Митига», где удерживали долгих 18 месяцев. Многочисленные пытки и допросы, отсутствие коммуникации с адвокатами и специалистами дипмиссии не сломили россиян.

Произошедшая с россиянами ситуация правдиво пересказана в фильмах «Шугалей» и «Шугалей-2». Картины были сняты во время заключения ученых в тюрьме с целью повлиять на творящееся в Ливии беззаконие и посодействовать освобождению пленных. Слоганом фильмов стала фраза «Русские не сдаются!». Благодаря поддержке соотечественников, и во многом после снятых фильмов, Шугалею удалось в декабре 2020 года вернуться в страну.

Одним из последних событий, которое не оставило равнодушными российских зрителей, стала ситуация в Центральноафриканской Республике, где несколько лет идет гражданская война. Фильм «Турист» сняли за два месяца на площадках реальных боевых действий, и зритель может воочию увидеть, что происходит в ЦАР, прочувствовать боль местных жителей, их беспомощность и в очередной раз задаться вопросами: а можно ли избежать войны и насилия, реально ли обойтись без применения силы? Некоторые специалисты и кинокритики говорят, что к созданию дилогии «Шугалей» и боевика «Турист» может быть причастен российский бизнесмен Евгений Пригожин, для которого темы патриотизма в деятельности играют не последнюю роль: предприниматель регулярно оказывает гуманитарную помощь и уже финансировал патриотический фильм «Ржев».

Многие эксперты и журналисты считают, что происходящие в современных реалиях события требуют не меньшего внимания, чем истории времен Великой Отечественной войны. Поэтому киноиндустрии необходимо творчески, в доступной и понятной форме рассказывать современникам о наших соотечественниках и обо всем, что с ними связано.