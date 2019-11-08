Память о козле Тимуре решили увековечить

Козлу Тимуру, который известен своей дружбой с тигром Амуром, хотят установить памятник. Об этом «360» рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, где на днях скончалось животное.

Популярного обитателя парка нашли мертвым 5 ноября. У козла остановилось сердце. Его друг чувствует себя нормально.

«Болел немножко и возраст — все вместе», — объяснил причину смерти козла Тимура Мезенцев. По его словам, животное уже кремировали, а прах поместили в урну.

Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром Подробнее

Директор сафари-парка добавил, что покойному другу тигра Амура планируют установить памятник.

«Надо какую-нибудь скульптуру сделать в память о легендарном животном. <…> В виде козлика», — заключил Дмитрий Мезенцев. Установить монумент хотят на территории парка.

В вольере тигра Амура козел оказался в 2015 году — как живой обед. Хищник попытался напасть на него, но получил серьезный отпор. После этого Тимур выгнал представителя кошачьих с его спального места и занял его сам.

С 2016-го животные жили в разных вольерах, что не мешало сафари-парку рассказывать об их взаимоотношениях онлайн.