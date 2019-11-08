Память о козле Тимуре решили увековечить
Популярного обитателя парка нашли мертвым 5 ноября. У козла остановилось сердце. Его друг чувствует себя нормально.
«Болел немножко и возраст — все вместе», — объяснил причину смерти козла Тимура Мезенцев. По его словам, животное уже кремировали, а прах поместили в урну.
Умер козел Тимур, друживший с тигром АмуромПодробнее
Директор сафари-парка добавил, что покойному другу тигра Амура планируют установить памятник.
«Надо какую-нибудь скульптуру сделать в память о легендарном животном. <…> В виде козлика», — заключил Дмитрий Мезенцев. Установить монумент хотят на территории парка.
В вольере тигра Амура козел оказался в 2015 году — как живой обед. Хищник попытался напасть на него, но получил серьезный отпор. После этого Тимур выгнал представителя кошачьих с его спального места и занял его сам.
С 2016-го животные жили в разных вольерах, что не мешало сафари-парку рассказывать об их взаимоотношениях онлайн.