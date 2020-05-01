Память бойцов Великой Отечественной войны решили увековечить в Истре

Власти Истры решили увековечить память бойцов, погибших недалеко от деревни Падиково во время Великой Отечественной войны. Глава городского округа Татьяна Витушева уже занялась этим вопросом.

«Документация по захоронению была утеряна много лет назад, а предварительные данные разнятся. Для того, чтобы дать официальный ответ на вопрос о том, сколько воинов здесь захоронено, я, как глава городского округа Истра, направила запрос в Министерство обороны. Официального ответа мы пока не получили», — отметила Витушева.

По некоторой информации, в березовой роще рядом с храмом Александра Невского похоронены девять воинов Красной Армии. Они погибли в боях за Москву в 1941–1942 годах. Другие источники утверждают, что речь идет о захоронениях около тысячи бойцов.

Сейчас эта территория находится в частной собственности, поэтому власти округа решили восстановить историческую справедливость. Как заверила Витушева, на участке никто не планирует проводить строительство. Более того, территорию воинского кладбища просто нельзя застроить.

«За разрешением на проведение здесь каких-либо работ в администрацию округа никто не обращался, разрешающих документов не выдавалось», — сказала глава округа.

Владелец земли Юрий Якубов рассказал, что на территории несколько лет назад проводили раскопки. В итоге 43 бойцов перезахоронили на братском кладбище в соседней Павловской Слободе. Больше никаких работ на участке не проводилось.

Представитель Главного управления культурного наследия правительства Подмосковья Валерия Березовская подчеркнула, что запрос об отчуждения земельного участка уже сделали. Точку в вопросе теперь должна поставить историко-культурная экспертиза. По словам руководства Музея отечественной военной истории, в роще необходимо сделать мемориал, чтобы увековечить подвиг бойцов.