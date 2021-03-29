Памфилову переизбрали главой ЦИК на 5 лет

Эллу Памфилову переизбрали на пост главы ЦИК России еще на пять лет. Ее кандидатуру поддержало большинство членов нового состава комиссии.

Голосование по избранию нового главы ЦИК проходило тайно, сообщило РИА «Новости».

Ее кандидатуру представила член ЦИК Людмила Маркина. За Эллу Памфилову проголосовали 14 членов комиссии. Она вошла в новый состав ЦИК на 2021–2026 годы по квоте президента.

Конкурировал с ней член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов. Он самовыдвиженец. Его поддержал один человек. .

Элла Памфилова с марта 2016 года занимает должность председателя Центральной избирательной комиссии России.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что уверен в профессионализме Центризбиркома и не сомневается, что выборы в Госдуму в 2021 году пройдут на достойном уровне. Он также отметил, что для России принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России.