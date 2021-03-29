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    29 марта 2021, 12:21

    Памфилову переизбрали главой ЦИК на 5 лет

    Дамир Матюхин, Екатерина Шамина

    Эллу Памфилову переизбрали на пост главы ЦИК России еще на пять лет. Ее кандидатуру поддержало большинство членов нового состава комиссии.

    Памфилову переизбрали главой ЦИК на 5 лет

    Голосование по избранию нового главы ЦИК проходило тайно, сообщило РИА «Новости».

    Ее кандидатуру представила член ЦИК Людмила Маркина. За Эллу Памфилову проголосовали 14 членов комиссии. Она вошла в новый состав ЦИК на 2021–2026 годы по квоте президента.

    Конкурировал с ней член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов. Он самовыдвиженец. Его поддержал один человек. .

    Элла Памфилова с марта 2016 года занимает должность председателя Центральной избирательной комиссии России.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что уверен в профессионализме Центризбиркома и не сомневается, что выборы в Госдуму в 2021 году пройдут на достойном уровне. Он также отметил, что для России принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России.