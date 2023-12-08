Общество 08 декабря 2023, 11:58 Памфилова заявила, что трехдневное голосование пришлось россиянам по душе Глава ЦИК Памфилова: трехдневное голосование становится традиционным для России РИА «Новости»

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В России голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным. Избиратели положительно оценивают такую практику, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания, посвященного старту президентской кампании.

В пятницу Центризбирком начал обсуждение проекта постановления о применении трехдневного голосования на президентских выборах. По словам Памфиловой, россиянам пришелся по душе такой формат голосования на прошлых региональных выборах.

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«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», — сказала она.

На заседании ЦИК также планирует обсудить использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в российских регионах. Комиссия учтет наличие опыта проведения такого голосования.

Выборы президента России намечены на весну, по решению верхней палаты парламента они состоятся 17 марта 2024 года. Памфилова считает, что ЦИК хорошо подготовился к предстоящему голосованию.