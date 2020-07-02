Памфилова считает, что голосование состоялось. Но официально это подтвердит ЦИК

Глава ЦИК без сомнений заявила, что голосование состоялось, она также отметила, что все произошло в соответствии с законом.

«Нет сомнений, что оно состоялось, что оно легитимно, но официально это будет утверждено на заседании ЦИК в самое ближайшее время», — пояснила Памфилова агентству.

Голосование по поправкам началось 25 июня и завершилось 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода могли отдать свои голос дистанционно, пользуясь электронными сервисами. Подсчеты голосов начались по всей стране вчера вечером. Ранее были подведены предварительные итоги. Комиссия рассказала, что в голосовании участвовали около 65% избирателей. При этом глава ЦИК Памфилова отметила, что во время подсчета «ни один из двойников не проскочит». На 2 июля в России обработали уже 100% голосов. Поддержали поправки 77,92% россиян, против высказались 21,27%.