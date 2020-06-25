Памфилова рассказала, как сохранила здоровую нервную систему

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, как ей удается сохранять «здоровую нервную систему». По ее словам, весь секрет в здоровом образе жизни и некоторых особенностях организма.

Памфилова призналась, что, чем сложнее перед ней ставятся задачи, тем больше не нее куража и определенного азарта.

«Я не знаю, это второе дыхание или внутренняя сила. У меня жизнь вся такая, она на экстриме. У меня организм такой удивительный — он использует любую возможность: в самолете, в машине — он хоть 15 минут просто отключается и спит. У меня вообще очень здоровая нервная система как у человека, ведущего здоровый образ жизни», — отметила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава ЦИК напомнила, что ей 66 лет, при этом она отлично справляется с нагрузками и прекрасно себя чувствует. А творческие способности у нее «в большей степени открываются ночью».

Ранее Памфилова отметила — нововведения показали, что комиссия мобильна и чутко реагирует на ситуацию. Новые правила увеличат срок проведения голосования и дадут россиянам больше возможностей, чтобы высказать мнение о поправках в Конституцию.