Памфилова призвала бороться с использующими технологию двойников кандидатами

Некоторые недобросовестные кандидаты во время предвыборной кампании используют так называемую технологию двойников. Они меняют свои имена и фамилии, чтобы запутать избирателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала дать им общественный бой.

«Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов», — приводит «Интерфакс» слова главы Центризбиркома.

Она посетовала, что в комиссии вынуждены регистрировать таких кандидатов, если у них все документы оформлены правильно. Закон такие методы не запрещает. Памфилова выразила надежду, что «грязные технологии» не обманут «грамотных, образованных и подготовленных» избирателей.

Ранее в ЦИК сообщили о регистрации списка кандидатов на выборы в Госдуму от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Федеральные и региональные выборы в этом году будут идти три дня начиная с 17 сентября из-за сложной эпидемической ситуации. Избиратели смогут отдать свой голос на выборах в нижнюю палату парламента дистанционно.