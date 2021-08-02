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    02 августа 2021, 17:22

    Памфилова призвала бороться с использующими технологию двойников кандидатами

    Андрей Иванов

    Некоторые недобросовестные кандидаты во время предвыборной кампании используют так называемую технологию двойников. Они меняют свои имена и фамилии, чтобы запутать избирателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала дать им общественный бой.

    Памфилова призвала бороться с использующими технологию двойников кандидатами

    «Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов», — приводит «Интерфакс» слова главы Центризбиркома.

    Она посетовала, что в комиссии вынуждены регистрировать таких кандидатов, если у них все документы оформлены правильно. Закон такие методы не запрещает. Памфилова выразила надежду, что «грязные технологии» не обманут «грамотных, образованных и подготовленных» избирателей.

    Ранее в ЦИК сообщили о регистрации списка кандидатов на выборы в Госдуму от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Федеральные и региональные выборы в этом году будут идти три дня начиная с 17 сентября из-за сложной эпидемической ситуации. Избиратели смогут отдать свой голос на выборах в нижнюю палату парламента дистанционно.