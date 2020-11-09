Памфилова предложила ввести школьные каникулы на время многодневного голосования

Школьников нужно оправлять на каникулы во время многодневного голосования. С таким предложением выступила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.

«Поясню, что я имела в виду. Эта проблема [разведения учебы и проведения выборов] на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Председатель ЦИК подчеркнула, что единые каникулы — это самый удобный вариант обеспечения безопасности всех, кто участвует в учебном процессе. Памфилова напомнила, что многие учителя работают в избирательных комиссиях, а половина участков находятся в школах.

В этом году Единый день голосования прошел в России в сентябре. Из-за пандемии коронавируса люди приходили на избирательные участки в течение трех дней. В школах приняли беспрецедентные меры безопасности — потоки школьников и голосующих развели. Некоторые участки организовали на открытом воздухе.