10 сентября 2023, 11:30
Памфилова поставила задачу искоренить попытки давления на избирателей
Памфилова: попытки давления на избирателей будут выжигать каленым железом
Попытки давить административным ресурсом на избирателей необходимо не просто пресечь — их нужно выжечь каленым железом к президентским выборам. С таким заявлением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на брифинге в информационном центре комиссии.
Она обратила внимание на обращения от ряда депутатов одной из партий о якобы планируемом «масштабном нарушении», конкретные факты при этом отсутствуют.
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Это отвлекает сотрудников комиссий от рассмотрения действительно серьезных обращений, пояснила Памфилова.
«Все обращения [о нарушениях] по тем или иным предприятиям разной формы собственности, которые к нам поступают, понимаем, как это непросто, мы все равно это проанализируем», — указала председатель ЦИК.
По ее словам, по итогам выборов Центризбирком найдет способы понять, что на самом деле происходило на том или ином предприятии, в том или ином субъекте страны, какой была реакция региональных властей, которым направляют эти обращения.
«К выборам президента мы должны выжечь это каленым огнем», — подчеркнула Памфилова.
Председатель ЦИК обратила внимание, что россиян раздражает давление админресурсом.
«Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются. Это правильно, это справедливо», — пояснила она.
Любой элемент давления, по ее словам, не останется без реакции, поскольку такие вещи недопустимы.
Элла Памфилова
Россия
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