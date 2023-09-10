Общество 10 сентября 2023, 11:30 Памфилова поставила задачу искоренить попытки давления на избирателей Памфилова: попытки давления на избирателей будут выжигать каленым железом РИА «Новости»

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Попытки давить административным ресурсом на избирателей необходимо не просто пресечь — их нужно выжечь каленым железом к президентским выборам. С таким заявлением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на брифинге в информационном центре комиссии.

Она обратила внимание на обращения от ряда депутатов одной из партий о якобы планируемом «масштабном нарушении», конкретные факты при этом отсутствуют.

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Это отвлекает сотрудников комиссий от рассмотрения действительно серьезных обращений, пояснила Памфилова.

«Все обращения [о нарушениях] по тем или иным предприятиям разной формы собственности, которые к нам поступают, понимаем, как это непросто, мы все равно это проанализируем», — указала председатель ЦИК.

По ее словам, по итогам выборов Центризбирком найдет способы понять, что на самом деле происходило на том или ином предприятии, в том или ином субъекте страны, какой была реакция региональных властей, которым направляют эти обращения.

«К выборам президента мы должны выжечь это каленым огнем», — подчеркнула Памфилова.

Председатель ЦИК обратила внимание, что россиян раздражает давление админресурсом.

«Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются. Это правильно, это справедливо», — пояснила она.

Любой элемент давления, по ее словам, не останется без реакции, поскольку такие вещи недопустимы.