Памфилова пообещала отправить лгунов на доску антипочета после выборов

После каждых выборов появляется большое количество недостоверной информации. На этот раз было решено бороться с фейками с помощью доски антипочета, где перечислят всех лжецов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

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«Мы по итогам (выборов — при. ред.) сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем [на нее] вешать пофамильно, по организациям и так далее», — приводит РИА «Новости» заявление Памфиловой.

Она также рассказала, что помимо антисписка появится и доска почета с благодарностями. На ней будут отмечены все граждане, которые помогли найти какие-либо нарушения. В связи с этим глава ЦИК попросила как можно быстрее реагировать на фейковую информацию о выборах и сообщать непосредственно в ЦИК.

«Будьте активны, интерактивны, оперативны», — обратилась Памфилова к населению.

В воскресенье, 8 сентября, все граждане России могут принять участие в едином дне голосования. В 85 российских регионах проходят выборы разного уровня.