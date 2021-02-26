Памфилова поддержала предложение отказаться от «дня тишины»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею об отмене «дня тишины» в условиях многодневного голосования. При этом она подчеркнула, что окончательное решение этого вопроса остается за законодателями.

Такое заявление Памфилова сделала на встрече с политологам. Ее слова процитировало РИА «Новости». Она отметила, что разделяет идею отменить «день тишины», и добавила, что попробует еще раз донести ее до законодателей. Но подчеркнула, что не может ничего обещать.

«Не все удается, сколько я билась за этот муниципальный фильтр. Тяжело очень идет. Вот сейчас отправили опять письмо с рекомендациями в регионы, посмотрим. Кто-то пошел навстречу, кто-то нет. Не все получается, к сожалению, из того, что хотелось бы, но это не значит, что не надо ничего делать», — отметила она.

Муниципальный фильтр представляет собой процедуру сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, которые те отдают в поддержку того или иного кандидата на пост регионального главы. В каждом субъекте устанавливается в пределах от 5 до 10% от общего количества муниципальных образований в регионе.