Памфилова отказалась от охраны

«Я не вижу смысла, у меня никогда не было [охраны]», — ответила Элла Памфилова журналистам, которые поинтересовались будет ли она пользоваться услугами охраны.

ЦИК объяснил отсутствие госохраны у Памфиловой Подробнее

Неизвестный мужчина в маске проник в дом председателя ЦИК в ночь на пятницу, 6 сентября. Через окно он залез на террасу дома, где напал на спустившуюся вниз хозяйку.

Сама Элла Памфилова рассказала, что она начала сопротивляться и ругаться на незваного гостя. Она схватила тяжелый стул и кинула в налетчика. В ответ он достал электрошокер и ткнул женщину.

В итоге злоумышленник сбежал, а Элла Памфилова вызвала полицию. Он заявила, что, скорее всего, злоумышленник напал на нее случайно. Но при этом не исключила, что, возможно, он просто хотел вынести что-либо из ее дома. Но, по ее словам, никаких особых ценностей у нее нет.

Самого злоумышленника она описала как высокого и худого мужчину, который был хорошо натренирован и экипирован.

Уголовное дело, которое завели в полиции по факту нападения и проникновения в дом к Элле Памфиловой, будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета при участии следователей МВД и ФСБ. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он заявил, что следователи рассмотрят все версии случившегося, включая профессиональную деятельность пострадавшей.

Ранее в ЦИК заявили, что председатель и все сотрудники ведомства не могут рассчитывать на государственную охрану, так как они не входят в список, охраняемых государством лиц. При этом под государственной охраной находится здание Центризбиркома.