Памфилова объяснила, зачем закрывать электронное голосование 30 июня

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что электронное голосование по Конституции закончится 30 июня. Тем, кто попытается использовать свой голос дважды, она пригрозила административным наказанием.

В ходе пресс-конференции Элла Памфилова отметила, что электронное голосование продлится до 20:00 30 июня.

«После этого у всех будет возможность проголосовать завтра, с 08:00 до 20:00, традиционным образом. А нам важно, что у нас будет время», — сказала Памфилова.

Это время нужно Центризбиркому, чтобы выявить нарушителей и проверить системы на прочность.

Можно попытаться и два, три, четыре раза проголосовать, но засчитан будет один голос, и все эти люди будут привлечены к административному наказанию Элла Памфилова.

Председатель ЦИК пояснила, что к ним поступило рекордных 5612 письменных обращений по самым разным темам.

Ранее ЦИК объявил, что явка на электронное голосование составила 90%.

Голосованию по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли подать заявку, чтобы проголосовать онлайн. Электронное голосование открыто до вечера 30 июня. 1 июля можно будет проголосовать на участках.