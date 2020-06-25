Памфилова объяснила причины отказов в электронном голосовании

Электронное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Москве и Нижегородской области. Для участия в нем гражданам нужно было подать заявку через сайт госуслуг, а в столице еще и mos.ru. Но некоторым заявителям отказали в участии. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она уточнила, что в Москве отказ получили более 82 тысяч подателей заявлений. Она пояснила, что это может быть из-за несоответствия заявленных паспортных данных реальным или по другим причинам. При этом она отметила, что бывает и необоснованный отказ.

«Все эти люди могут прийти на свои родные участки и проголосовать по традиционной схеме. Подавляющее большинство граждан предпочитает идти именно на участки. Даже маломобильные группы граждан выступают за традиционное голосование», — заявила Элла Памфилова.

Все заявки, поданные на электронное голосование, проходят через систему ГАС-выборы, которая сличает данные по человеку с еще двумя базами данных.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко уточнял, что профили, созданные на mos.ru после 5 июня, проверяли особенно тщательно, чтобы избежать фальсификаций. По его словам, если в недавно зарегистрированном личном кабинете есть только СНИЛС, то, скорее всего, человек получит отказ в участии в электронном голосовании.

Все одобренные заявки ЦИК переслал в территориальные избирательные комиссии, чтобы там отметили, что человек уже проголосовал по поправкам в Конституцию. Голосовать дважды нельзя.

Электронное голосование по поправкам к Конституции началось в 10:00 в четверг, 25 июня. Завершится оно в 20:00 предстоящего вторника, 30 июня. Для входа на сайт голосования можно пройти через свой профиль на gosuslugi или mos.ru при условии, что заявка на голосование одобрена.

Электронное голосование оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что смог отдать свой голос, пока ехал на работу в машине. Представитель Кремля отметил, что все работает прекрасно и быстро.