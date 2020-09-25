Памфилова назвала законной победу уборщицы на костромских выборах
Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что ни о каком подлоге речи не идет.
«Она созналась в том, что была техническим кандидатом, но никакого подлога там не было», — подчеркнула Памфилова.
В ЦИК добавили, что за Марину Удгодскую проголосовали сельчане. Женщина такого результата выборов просто не ожидала, но участвовать в них было ее правом. При этом неважно, какие у человека мотивы.
«Если не нарушен закон, он выполнил все требования, <…> не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить? Какое нарушение закона?» — задалась вопросом Памфилова.
В должность главы поселения Повалихинское под Костромой Марина Удгодская должна вступить 1 октября. За нее проголосовали 61,7% жителей, за предыдущего руководителя Николая Локтева — 34,04%. СМИ писали, что последний попросил женщину побыть «подставным лицом». Выигрыша Удгодская не ожидала. С должности уборщицы она уволилась 24 сентября.