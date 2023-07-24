Общество 24 июля 2023, 15:37 Памфилова назвала преждевременной идею снизить возрастной ценз для голосования до 16 лет Глава ЦИК Памфилова: снижать до 16 лет возрастной ценз для голосования преждевременно Pxhere

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Снижать возраст возрастной ценз для голосования на выборах пока не стоит. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, написал ТАСС.

«По мере зрелости, самодостаточности граждан со временем, может быть, и надо будет рассматривать этот вопрос. На мой взгляд, сейчас это преждевременно», — сказала она.

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По мнению главы ЦИК РФ, голосовать должны зрелые люди, а 16-летние подростки — всего лишь школьники, которые не знают многих аспектов жизни. Избиратель же должен анализировать свой выбор, в том числе ориентируясь на жизненный опыт.

Ранее Памфилова рассказывала, что около 21,5 миллиона человек будут участвовать в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре. Заявки подали добровольно в 25 регионах, включая Москву.

Председатели центральных избирательных органов стран СНГ могут стать независимыми иностранными наблюдателями на выборах президента России 2024 года.