В Москве и Подмосковье сохранится теплая погода и на следующей неделе. Периодически в столичном регионе пройдут осадки и будет облачно, но все равно теплее, чем положено по климатической норме.

«В субботу и в начале суток воскресенья погоду в столичном регионе будет определять атмосферные фронты атлантического циклона. Они несут нам тепло и влагу. Ночь на воскресенье будет довольно теплая. В Москве +8-10 градусов. Дневная температура, несмотря на то, что в первой половине дня будет довольно облачно, повысится до +11-12 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4, но комфортность погоды уменьшится за счет сильного западного ветра», — рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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Метеоролог предупредила, что порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

Со следующей недели погоду будет определять антициклон. Ночи станут прохладнее, но все равно сохранят плюсовые значения. В столице минимальная температура будет около +8, по области — +5. Дневная температура останется по региону на уровне +11-17 градусов. С четверга на погоду будет влиять новый атлантический циклон.

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«Циклон принесет нам новую порцию дождей и более прохладный воздух, чем тот, что мы наблюдаем сейчас. Особо солнечных дней на следующей неделе не ожидается, но погода всю неделю будет выше климатической нормы. Это нормальная для октября погода», — объяснила Позднякова.

В целом, метеорологи уже назвали октябрь в России «удивительно аномальным». Температура превышает климатическую норму на 4-6 градусов, особенно необычно тепло в азиатской части страны.